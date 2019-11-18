Üniversite sınavı başvuru tarihi belli oldu (YKS ne zaman yapılacak?)

Üniversite sınavı başvuru tarihi belli oldu (YKS ne zaman yapılacak?) ÖSYM 2020 yılı sınav takvimini açıkladı. Binlerce öğrencinin beklediği YKS başvuru ve sınav tarihi de böylece belli oldu. 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.