Üniversite sınavı başvuru tarihi belli oldu (YKS ne zaman yapılacak?)
ÖSYM 2020 yılı sınav takvimini açıkladı. Binlerce öğrencinin beklediği YKS başvuru ve sınav tarihi de böylece belli oldu. 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.
Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gözü, kulağı YKS başvuru ve sınav tarihlerindeydi. ÖSYM, öğrencilerin merakla beklediği tarihleri, internet sitesi osym.gov.tr'den açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman?
Yüksek öğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek.
Birinci oturum: 20 Haziran 2020’de yapılacak.
İkinci oturum ve 3. oturum aynı gün, 21 Haziran 2020’de yapılacak.
YKS başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları 6 Şubat 2020'de başlayıp, 3 Mart 2020'de son bulacak. Geç başvurular ise 18 ve 19 Mart tarihinde yapılacak.
YKS başvuruları nereden yapılıyor?
Üniversite hayali kuran öğrenciler, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınavına giren öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçları bekleyecek. ÖSYM, YKS sonuçlarının 23 Temmuz 2020’de açıklanacağını duyurdu.