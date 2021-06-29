MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada üniversite sınavlarının kaldırılmasına ilişkin siyasilere çağrıda bulundu. Bahçeli, üniversite sınavının tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirirken, pek çok kişi üniversite sınavı kalkacak mı? YKS sınavı kaldırılacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı…

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI? YKS SINAVI KALDIRILACAK MI?

Bu hafta sonu yaklaşık 2 buçuk milyon aday üniversite sınavına girdi. Aylar hatta yıllar süren hazırlıkların ardından tamamlanan üniversite sınavının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı konuşma gündem oldu.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" dedi.

İşte, Bahçeli’nin konuşmasının satır başları:

Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2 buçuk milyona ulaşan kardeşlerimizin gelecekleri için ter döktüğü YKS sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır.

Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım.

BAHÇELİ'DEN SİYASİLERE ÇAĞRI!

“Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.”