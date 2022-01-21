Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında kar yağışı Kocaeli’de etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda, kar yağışının oluşturabileceği olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak alınan karar neticesinde Vali Seddar Yavuz, özel eğitim veren rehabilitasyon merkezleri ile kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiğini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise üniversitede Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak sınavların ertelendiğini sosyal medyadan duyurdu.

Vali Yavuz, sosyal medyadan paylaştığı gönderide, "Olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olayları sebebiyle ilimiz genelinde hizmet veren Rehabilitasyon Merkezleri ve kreşlerin faaliyetleri 22 Ocak Cumartesi ve 23 Ocak Pazar günleri için iki gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise sosyal medyasında, "Sevgili öğrenci kardeşlerim; ilimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Üniversitesinde yapılacak olan hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tüm sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

İHA