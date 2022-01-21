Türkiye Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli

Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli

Türkiye

Üniversite sınavlarına ve özel eğitime kar engeli

Kocaeli’de etkisini göstermeye başlayan kar sonrasında oluşabilecek olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak Kocaeli Üniversitesinde hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi. Özel eğitim veren rehabilitasyon merkezleri ile kreşlerde de eğitime 2 gün ara verildi.

21 Ocak 2022, Cuma 22:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında kar yağışı Kocaeli’de etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda, kar yağışının oluşturabileceği olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak alınan karar neticesinde Vali Seddar Yavuz, özel eğitim veren rehabilitasyon merkezleri ile kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiğini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise üniversitede Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak sınavların ertelendiğini sosyal medyadan duyurdu.

Vali Yavuz, sosyal medyadan paylaştığı gönderide, "Olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olayları sebebiyle ilimiz genelinde hizmet veren Rehabilitasyon Merkezleri ve kreşlerin faaliyetleri 22 Ocak Cumartesi ve 23 Ocak Pazar günleri için iki gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise sosyal medyasında, "Sevgili öğrenci kardeşlerim; ilimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Üniversitesinde yapılacak olan hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tüm sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mahallenin korkulu rüyasıydı! Yakalandı