Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci dün sona erdi. Öğrencilerin meslek seçimlerine ilişkin karar verme süreci olan YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratıyor. İşte YKS tercih sonuçlarına ilişkin detaylar…

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl tercihler 13 Ağustos'ta alınmış 31 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilmişti. Tercih sonuçlarının Kurban Bayramı’na kadar açıklanması bekleniyor.