Üniversitede iş hayatına ilk adım

2021 STAJ DÖNEMİ BAŞLADI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), CO-OP Eğitim Modeli (CO-Operative Education) kapsamında öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi imkanı sunuyor. Bu sistem, HKÜ Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümlerinde, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde uygulanıyor. Şubat’ta başlayan CO-OP’un 2021 yılı staj dönemi, Mayıs sonu itibariyle tamamlanacak.

SON SINIFTA SEKTÖREL DENEYİM

Program kapsamında öğrenciler derslerini 3.5 (7 dönem) yılda tamamlayıp, kalan son döneminde ise sektörde çalışıyor. Kalyon Holding, TRT, Havelsan, Gaziantep Organize Sanayi, Kalyon Garaj ve İstanbul Havalimanı gibi prestijli kuruluşlar ve sanayi işletmelerine staja gönderilen öğrenciler, mesleki deneyim elde ediyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra, program kapsamında çalıştıkları kurumda işe devam edebiliyorlar.

YARININ DONANIMLI GENÇLERİ

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, gençleri dünya ile rekabette daha donanımlı hale getirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Türkiye’nin yarınlarını yönetecek olan gençlerin gelişimi için elllerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Cemal Kalyoncu, “Bu anlamda öğrencilerimizi iş dünyası ile erken dönemde tanıştıran CO-OP programımızın önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK MÜFREDAT

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, “CO-OP, endüstrilerin ihtiyaçlarına göre program, ders ve içerik önerilerinde bulunmalarına imkan tanıyor. Bu sayede iş dünyasının beklentilerine yönelik içerikleri müfredatımızda öğrencilerimizle buluşturabiliyoruz. Öğrencilerimizin CO-OP ile staja başladıkları kurumlarda, mezuniyet sonrası çalışmaya devam etmeleri programın başarısını gösteriyor” dedi.