Üniversitede oyun merkezi

Merkezde dijital oyunun yanı sıra modelleme, animasyon, çizgi film, reklam filmi, yazılım ve sanal gerçeklik benzeri alanlarda projeler geliştiriliyor. Oyun geliştirme şirketleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda ilgili bölüm öğrencilerine staj imkanı da tanınacak. Merkez, animasyon ve dijital oyun teknolojileri alanında akademisyenlere, öğrencilere ve alana ilgi duyanlara proje geliştirme eğitimi sunmayı amaçlıyor.