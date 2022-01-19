Üniversitede oyun merkezi
İstinye Üniversitesi (İSÜ) bünyesinde açılan Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine başladı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Merkezde dijital oyunun yanı sıra modelleme, animasyon, çizgi film, reklam filmi, yazılım ve sanal gerçeklik benzeri alanlarda projeler geliştiriliyor. Oyun geliştirme şirketleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda ilgili bölüm öğrencilerine staj imkanı da tanınacak. Merkez, animasyon ve dijital oyun teknolojileri alanında akademisyenlere, öğrencilere ve alana ilgi duyanlara proje geliştirme eğitimi sunmayı amaçlıyor.
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