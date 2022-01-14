Türkiye Üniversitede skandal! Profesörden iğrenç taciz mesajları! Apar topar emeklilik başvurusu yapmış
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Üniversitede skandal! Profesörden iğrenç taciz mesajları! Apar topar emeklilik başvurusu yapmış

Üniversitede skandal! Profesörden iğrenç taciz mesajları! Apar topar emeklilik başvurusu yapmış

Türkiye

Üniversitede skandal! Profesörden iğrenç taciz mesajları! Apar topar emeklilik başvurusu yapmış

Kırıkkale Üniversitesi'nde Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı iğrenç taciz mesajları ortaya çıktı. Tacize uğrayan öğrenci mesajları sosyal medyadan paylaştı. Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi. İşte o mesajlar...

14 Ocak 2022, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı üniversiteyi karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Taciz edilen öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nun kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı. Sabah'tan Hakan Gökkaya ile İlker Turak'ın haberi...

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, şu ifadeler yer alıyor:

Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın. Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir. Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Son dakika: Ayşenur bebeğin ölümünde şok detaylar: Ayağından iple kanepeye bağlayıp...




Yazarlarımızdan
Murat Çelik
82 yaşında üniversiteden mezun oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Enes’i neden kaybettik?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Haziranın kaçı
Rauf Tamer
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ebelerden 'doğum koçu' şikayeti! 'Hiçbir kritere uymayan olgu'