Üniversitede uluslararası eğitim merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi ve UNITAR arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde yönetici ve liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi’nin (CIFAL) İstanbul ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Dünyanın dört bir yanında merkezi bulunan UNITAR, Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle faaliyetlerine başladı.

DÜZENLİ ÇALIŞTAY VE PROJELER

Türkiye’deki ilk ve tek üniversite ortaklığıyla kurulan CIFAL İstanbul’un açılışı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, UNITAR İnsan ve Sosyal Katılım Bölümü Direktörü Alex Mejia, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve sektörden çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Ortaklık kapsamında Enver Yücel’e Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı verildi. CIFAL İstanbul kapsamında ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, seminer, çalıştay, zirve, proje gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca UNITAR işbirliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı projeler hayata geçirilecek.



