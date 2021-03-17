Türkiye Üniversitedeki ormanlık alanda bulundu! Korkunç anlar...

Üniversitedeki ormanlık alanda bulundu! Korkunç anlar...

Türkiye

Üniversitedeki ormanlık alanda bulundu! Korkunç anlar...

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu.

17 Mart 2021, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı.

Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Andımız’ krizi...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
18 milyarlık dev yatırım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kız kardeşini boğazını kesen ağabey: Ömür boyu evlat acısı çeksin diye yaptım