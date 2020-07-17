Üniversiteden ‘e-Mahkeme’ modeli online duruşma

Model, BAU Siber Güvenlik Merkezi ile Hukuk Fakültesi iş birliği ile tasarlandı. e-Mahkeme ile duruşmalar, online gerçekleşebilecek.

Her yerden katılım

Uçtan uca şifreli olarak hızlı ve güvenli veri, görüntü, ses ve her türlü belge alışverişi sağlayan sistem; avukatlar, davacı, davalı, davaya bakan sorumlu hakim ve savcılara duruşmalara istedikleri yerden katılımmkanı sunuyor. Model, ‘e-Devlet’ sistemine de kolaylıkla entegre edilebiliyor.