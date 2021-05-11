Üniversiteden 'kısa film' festivali

Festivalde 55 kısa film izleyicilerle buluşacak. İEÜ’nün Youtube hesabından canlı yayınlanacak festivalde; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon gibi farklı kategorilerde filmlerin kabul edildiği bir kısa film yarışması da düzenlenecek. Türkiye genelindeki herkese açık olan yarışmaya, 15 Mayıs’a kadar üniversitenin web adresinden başvuru yapılabilecek.