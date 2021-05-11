Üniversiteden 'kısa film' festivali
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ilk kez ‘Kısa Film Günleri’ adıyla 22-23 Mayıs tarihleri arasında online festival düzenleyecek.
11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Festivalde 55 kısa film izleyicilerle buluşacak. İEÜ’nün Youtube hesabından canlı yayınlanacak festivalde; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon gibi farklı kategorilerde filmlerin kabul edildiği bir kısa film yarışması da düzenlenecek. Türkiye genelindeki herkese açık olan yarışmaya, 15 Mayıs’a kadar üniversitenin web adresinden başvuru yapılabilecek.