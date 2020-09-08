2020 üniversitelerin öğretim yılı takvimi merakla takip ediliyor. Üniversitelerin açılışına yönelik YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı da YÖK'e uzaktan eğitim önerisinde bulunmuştu. Bazı üniversiteler online eğitim kararı alırken "Üniversiteler açılacak mı, Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi. Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı törende, okulların açılması ve yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, 'Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken "Birtakım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız." sözlerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk ayrıca, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok artacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.'' dedi.

Ziya Selçuk'un son dakika açıklamasına göre: Velilerimiz öğrenciyi yüz yüze eğitime öndermeme konusunda mazeret beyan ederse öğrenci uzaktan eğitime devam edecek, devamsız sayılmayacak"

Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

21 Eylül’den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusu yeniden değerlendirilecek.

İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak.

21 Eylül’de yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.

İşte yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece-halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız" dedi.

"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir"

"Buna göre 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız" diyen Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."

"Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek"

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbirin alındığı belirten Bakan Selçuk, "Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var.

Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık. Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız" dedi.

İHA