Üniversitelerde 'hibrit' eğitim nasıl olacak? Detaylar netleşti...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitimlerin başlatılacağı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, üniversite kampüslerinde uygulanacak önlemlere ilişkin iki ayrı rehber hazırladı. ‘Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ve ‘Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi üniversitelere gönderildi. Rehberlere göre üniversitelerde yüz yüze eğitim için alınacak önlemleri 20 maddede özetledik.

1- Örgün eğitimde öncelik yüz yüze eğitime verilecek ancak üniversiteler örgün programlarda harmanlaşmış (hibrit) eğitim modeli de kullanabilecek.

2- Salgının seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalarda değişiklik yapma yetkisi, daha önceden olduğu gibi üniversitelere bırakıldı. Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi başka bir kampüs tamamen yüz yüze devam edebilecek.

3- Salgının gidişatı, ilgili örgün programdaki öğrenci sayısı ve altyapı imkanları göz önünde bulundurularak üniversiteler, teorik ve uygulamalı eğitimlerini desteklemeye yönelik uzaktan öğretim süreçlerini planlayacak.

4- Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek amacıyla sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilecek.

5- Üniversitelerin uzaktan öğretimle ilgili teknik altyapısını belli standartlarda sürdürmesi sağlanacak.

6- Öğretim elemanlarının uzaktan öğretim yeterliliklerini iyileştirecek adımlar atılacak.

7- Sınavlar da yüz yüze yapılacak. Ancak salgının bölgesel ve yerel seyrine göre çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.

8- Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak.

9- Kampüs içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenecek.

10- Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülecek.

11- Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılacak.

12- Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilecek.

13- Dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılacak.

14- Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek ortam havalandırılacak.

15- Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlaması yapılacak, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılacak.

16- Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme, koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilecek.

17- Dersliklerde oturma düzeni ve mesafeleri önceden ayarlanacak.

18- Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olacak.

19- Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği yerlerin temizliğine özellikle dikkat edilecek.

20- Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulacak. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılacak.

UYGULAMALI EĞİTİM NASIL OLACAK?

Meslek yüksekokulları, sağlık bölümleri, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölümlerde uygulamalı dersler, sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılmaya devam edecek. Buna göre;