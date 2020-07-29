Üniversiteler için kontenjan maratonu

Geçen yıl ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün öğretim programları için 834 bin 509 kontenjan belirlenmişti. Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu. Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar geçen yıla göre aynı düzeyde kaldı.

Mühendislik düştü tıp arttı

Mühendislik programlarının kontenjanı geçen sene 77 bin 460 iken bu sene 71 bin 235 olarak belirlendi. Örneğin, geçen seneki inşaat mühendisliği toplam kontenjanları 12 bin 70 iken bu sene 8 bin 271 oldu. Tıp fakültesinin ise kontenjanı arttı. Geçen yıl 15 bin 10 olan tıp kontenjanı, bu yıl bin 438 artarak 16 bin 448 oldu.

Açıköğretimde azalma oldu

Örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Açıköğretim fakültelerindeki programlara ise 151 bin 350 kontenjan verildi. Geçen yıl 172 bin 125 kontenjan ayrılmıştı.

Özelde kontenjanlar arttı

Özel üniversitelerde; 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150 kontenjan belirlendi. Özel üniversitelerin kontenjanları geçen yıla göre arttı. Geçen yıl özel üniversitelere toplam 160 bin 84 kontenjan verilmişti. KKTC ve diğer üniversitelere de 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan ayrıldı.

2020'nin ilkleri

Bu yıl ilk kez 2020-YKS’de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırası şartı konuldu. Eczacılık ve diş hekimliği programlarına da bu yıl ilk kez başarı sırası şartı getirildi. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, diş hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi. Hukuk için geçen yıl 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene 125 bin oldu.

Başarı sıraları

● Hukuk: Eşit Ağırlık en düşük 125 bininci

● Mühendislik: Sayısal en düşük 300 bininci

● Mimarlık: Sayısal en düşük 250 bininci

● Tıp: Sayısal en düşük 50 bininci

● Öğretmenlik: İlgili puan türünde en düşük 300 bininci

● Eczacılık: Sayısal en düşük 100 bininci

● Diş hekimliği: En düşük 80 bininci

Üniversitelerin bazı programlarında belirlenen kontenjanlar

Tıp:.................................. 16 bin 448

Diş Hekimliği:................... 7 bin 752

Eczacılık:.......................... 3 bin 893

Ebelik:................................. 4 bin 74

Hemşirelik:..................... 16 bin 239

Hukuk:............................ 16 bin 327

Ziraat ve Doğa Bilimleri:.... 6 bin 467

Mimarlık:........................... 7 bin 985

Mühendislik:................... 71 bin 244

Temel Bilimler:............... 10 bin 622

İlahiyat-İslami İlimler:.... 19 bin 353

Öğretmenlik:.................. 48 bin 435