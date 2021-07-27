2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı ve eğitimin online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusundaki merak devam ediyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Sağlık Bakanı da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi çerçevesinde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin akademik takviminin 13 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencilerinin aşılanmalarının 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

ÜNİVERSİTLERİN AÇILMASI İÇİN YÖK’TEN AŞI TALEBİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki idari ve akademik kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etmişti.