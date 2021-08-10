Ağustos ayının ortalarına doğru gelirken, pek çok üniversite öğrencisi ve aileler üniversitelerin ne zaman açılacağını ve üniversitelerde eğitimin bu yıl yüz yüze mi olacağını daha fazla merak ediyor. Geçtiğimiz dönemleri online eğitim şeklinde tamamlayan pek çok öğrenci, şehir dışındaki yurt veya evlerden ailesinin yanına dönmüştü. YÖK 2021-2022 üniversitelerin açılma tarihini açıkladı…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Böylelikle üniversitelerin de bu tarihte açıklanması bekleniyor.

BU YIL ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Üniversitelerde bu yıl eğitimin yüz yüze olabilmesi için tüm hazırlıklar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı gönderdi.

YÖK’ün gönderdiği yazıda üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki idari ve akademik kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması talep edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” ifadelerini kullandı.