Ağustos ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin açılma tarihi de en sık araştırılan konulara arasına girmeye başladı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam derken, YÖK’ten Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderildi. Diğer yandan 2021-2022 akademik takvim de yayımlandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu yıl üniversitelerde yüz yüz eğitim olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre, üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

BU YIL ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZ EĞİTİM OLACAK MI?

Üniversitelerdeki eğitim bu yıl için yüz yüze eğitim olarak planlanıyor. Ancak ilerleyen günlerde koronavirüs vakalarının artması halinde yeniden online eğitime geçilmesi gibi bir seçenek de mevcut.

Şu an için üniversitelerde hazırlıklar yüz yüze eğitime göre yapılıyor. Konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda haberimizde bulabilirsiniz.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki idari ve akademik kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerinin de aşılarını olacağını söyledi.