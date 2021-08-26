Üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin araştırmalar günden güne yoğunluk kazanıyor. YÖK tarafından paylaşılan akademik takvimin başlamasına kısa süre kaldı. YKS tercih sonuçlarının da gelecek birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Hal böyle olunca milyonlarca üniversite öğrencisinin en çok merak ettiği konu da Üniversiteler ne zaman açılacak, eğitim yüz yüze mi olacak? Sorusu olmaya devam ediyor…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteler konusunda açıklamalarda bulundu ancak, üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir detay belirtmedi.

Bununla birlikte YÖK tarafından paylaşılan akademik takvime göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde 13 Eylül 2021 tarihinde başlıyor.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldi. "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu" açıklayan Özvar, konuşmasında, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." İfadelerini kullandı. İşte YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamasının tamamı:

Kampüslerin tüm ülkede kapanmanın yaşandığı günler hariç açık kaldığını, uygulamalı eğitimlerin bir kısmı ile Ar-Ge çalışmalarının üniversitelerde devam ettiğini aktaran Özvar, hibrit yani karma eğitim modeliyle, çevrim içi uygulamalarla birlikte tedbirler alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimlerin de sağlık programları başta olmak üzere çeşitli programlarda yapılabildiğini dile getirdi.

Yine de küresel salgının eğitim ve öğretim süreçlerinde hasarlar oluşturduğunun bir gerçek olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim."