Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından okulların açılma tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca, koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için eğitim hayatında da bazı önlemler alınacak. Buna göre, aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinden PCR testi istenecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversiteler açılacak mı, yüz yüze mi olacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2021-2022 akademik takvimine göre, üniversitelerde akademik yıl 13 Eylül itibariyle başlayacak.

2021-2022 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yapılan bilgilendirmede, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtildi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Covid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

AŞI OLMAYAN ÜNİVERSİTEYE GİDEMEYECEK Mİ?

Aşı zorunluluğu tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ederken, üniversitelerde yüz yüze eğitim için öğrencilerin, akademik ve idari personelin aşı çalışmaları hız kazandı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerine hafta iki defa PCR testi yaptırma zorunluluğunun getirileceğini açıkladı.

PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibariyle başlayacak. Böylece aşı olmayanlar ayda 8 defa PCR testi vermek zorunda kalacak.