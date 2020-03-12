Türkiye Üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

Üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

Türkiye

Üniversiteler tatil edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2020, Perşembe 12:22 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından gündeme gelen üniversitelerin tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.

Saraç, ''Koronavirüsle ilgili tüm üniversitede bir rektör yardımcısı görevlendirildi. Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz'" ifadelerini kullandı.

İHA


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