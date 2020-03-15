Üniversiteler uzaktan öğretime geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen 3 haftalık arada uzaktan öğretim yapılacağını açıkladı. YÖK konuyla ilgili rektörlere yazı da gönderdi.

Üniversitelerde uzaktan öğretim nasıl olacak? YÖK bu konuda neler yaptı? Öğrenciler uzaktan öğretime nasıl erişecek? Bu ve daha pek çok sorumuzu YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan yanıtladı.

Uzaktan öğretim konusunda dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi’nin de rektörlüğünü yapmış olan Prof. Dr. Gündoğan’ın açıklamaları şöyle:

Üniversitelerde süreç daha zor

Yükseköğretimin durumu ilk ve orta dereceli okullardan farklı. Milli Eğitim’e bağlı okullarda bir müfredat var. Bu müfredat kapsamında bir eğitim veriliyor ama üniversitelerde böyle değil. 207 tane yükseköğretim kurumu var. Bunların her birinde farklı, 100 binin üzerinde ders ve on binlerce program var. Aynı isimli dersler bile üniversitelerde farklı müfredatlarda işlenebiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ders içerikleri farklı. Dolayısıyla biz Milli Eğitim gibi hemen karar alıp uzaktan öğretime geçtik diyemeyiz.

Ders içerikleri öncelikli

Uzaktan öğretim denilince akla ilk teknoloji geliyor. Teknoloji sadece bir araç. Teknoloji tabii ki uzaktan öğretimin olmazsa olmazı ama burada önemli olan ders içeriği ve uzaktan öğretim ders materyallerinin oluşturulması. Eğer kaliteli bir uzaktan öğretim içeriğine sahip değilseniz teknolojinin en ileri düzeyini kullansanız bile bunun bir anlamı olmaz. Biz bunu maalesef geçmişte yaşadık.

Fatih Projesi’nin arzu edilen sonucu vermemesinin nedeni, içeriğinin öncelik olarak görülmemesi oldu. Bütün üniversitelerimizde uzaktan öğretimle ilgili teknolojik altyapı mümkün olsa bile buna uygun içerik olmadığı müddetçe kaliteli ve nicelikli bir eğitim veremeyiz.

6 bin öğretim elemanına eğitim verildi

YÖK, iki yıl önce ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ başlattı. Bu proje kapsamında 50 bin öğrenciye uzaktan ‘Dijital Okuryazarlık’ dersi verildi. 6 bin öğretim elemanına da ‘Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme’ dersi verildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yeni kurulmuş 16 üniversite seçildi. Bu üniversitelerdeki hocalara ‘uzaktan öğretim materyalinin nasıl hazırlanacağı öğretildi. Teknolojiden önce öğretilmesi gereken bu.

Özel üniversiteler ne yapacak?

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği bir mevzuat var. Uzaktan öğretimin kuralları belli. Vakıf üniversitelerinin “hemen uzaktan öğretime geçiyorum” demesi mevzuata aykırı.

Herkes istediği gibi “Ben uzaktan öğretime geçiyorum, örgün yapıyorum” diyemez. Uzaktan öğretim mevzuatı çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. Vakıf üniversiteleri, uzaktan öğretim ile ilgili şartları yerine getiriyorsa bununla ilgili YÖK’e başvurur. YÖK buna karar verir. Ama bu süreçte hemen karar vermek biraz zor. Uzaktan öğretimin belli bir kalite standardına bağlanması gerekiyor. Yoksa herkes “Ben uzaktan öğretim yapacağım” der. Bu kontrol edilemez. Uzaktan öğretim ile ilgili bir mevzuat var ve mevzuat da bu yetkiyi YÖK’e veriyor.

Uzaktan öğretim için yapılacaklar

Uzaktan öğretimi doğrudan üniversite uygulayacak. YÖK bu konuda üniversiteleri yönlendirecek. Hangi üniversitenin neye ihtiyacı varsa bu başka bir üniversitenin kanalı ile sağlanacak. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin 800’ün üzerindeki derse ait dijital ders malzemeleri tüm üniversitelerin kullanımına açılacak. İsteyen öğrenci ve öğretim elemanları bu derslerden faydalanabilecek. 120 yükseköğretim kurumunda Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) var. Önümüzdeki günlerde bu merkezler de devreye alınacak. UZEM’lerin olmadığı üniversiteler tespit edilerek destek sağlanacak. YÖK, dijital ders içerikleri hazırlama konusunda bilgi sahibi olmayan hocalara 1-2 gün içinde online eğitim verebilecek. Gelişmiş, teknolojik altyapısı güçlü ve nitelikli insan gücüne sahip üniversiteler, diğer üniversitelerle eşleşebilecek. Böylece bu üniversitelerden online ders alınabilecek. Dijital içerikler için önümüzdeki hafta YÖK’te geniş çaplı bir toplantı yapılacak. Toplantıda bütün üniversitelerin bu alandaki kabiliyetleri masaya yatırılacak. Uzaktan öğretim hazırlıkları anlatılacak.

Öğrenciler nasıl faydalanacak?

Birçok üniversitenin Uzaktan Öğretim Uygulama ve Merkezleri aracılığıyla ‘Learning Management System (LMS) Öğrenme Yönetim Sistemleri’ var. Bu sistemler üzerinden belli bazı dersler yükleniyor. Dersin hocası dersin malzemesini yüklediği zaman öğrencinin online olarak o dersin içeriğine ulaşması mümkün olacak. Öğrenme Yönetim Sisteminde her öğrenci bir kullanıcı. Kendi T.C. nosu ve şifresi ile LMS’e girdiği zaman kendisi için yüklenmiş dersleri görecek. LMS’de derslere ait materyaller var. Forumlar da mevcut. Öğrenci forumlar sayesinde hocası ve arkadaşları ile irtibat kurabiliyor.



