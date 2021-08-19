Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündemini koronavirüs tedbirleri ve aşılama oluşturuyordu. Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi? İşte, merak edilen soruların yanıtları...

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.'' dedi.