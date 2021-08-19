Türkiye Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi?

Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi?

Türkiye

Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi?

Kabine toplantısı sona erdi. Vatandaşlar özellikle aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında bu konuya da açıklık getirdi. İşte detaylar...

19 Ağustos 2021, Perşembe 20:37 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündemini koronavirüs tedbirleri ve aşılama oluşturuyordu. Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi? İşte, merak edilen soruların yanıtları...

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.'' dedi. 

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