Üniversitelerde dijital dönüşüm

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlendi. Proje ile öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen 8 üniversitenin (Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak ve Bingöl üniversiteleri) öğretim elemanlarına 2018 Kasım itibarıyla dijital ortamda 6 haftalık bir süreçte ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ dersi verilmeye başlandı. Bu kapsamda 3 bin 93 öğretim elemanı ders aldı.

Dijital okuryazarlık dersi verilecek

Proje ile üniversitelere Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve dijital teknolojiler konusunda teknik destek verilecek. Üniversitelerde artık, öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri, LMS aracılığıyla iletişime geçerek dersleri ve projeleri yüz yüze eğitimin yanında dijital ortamda sürdürecek. Her öğrencinin bu sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası olacak ve tüm dijital ders malzemeleri bu sistem üzerinden takip edilebilecek. Pilot üniversitelerdeki 40 bin öğrenciye dijital okuryazarlık dersi kapsamında eğitimler verilecek.