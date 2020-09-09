Üniversitelerde yeni dönem nasıl olacaK? YÖK Başkanı anlattı

İşte Yekta Saraç'ın yeni dönemde akademik personel alımına ilişkin o açıklamaları:

“Yeni YÖK” olarak yükseköğretimimizde yine bir ilke daha imza atarak akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçiriyoruz. Bir proje mantığı içinde kurguladığımız çalışmamızın adı “YÖK-GELECEK PROJESİ”dir.

“Geleceğin bilim insanları için YÖK-GELECEK PROJESİ”ni üç aşamada gerçekleştireceğiz. Bunlar:

1.Aşama: Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı

2.Aşama: Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı

3.Aşama: Akademik liyakat-kariyer platformu

Bugün kamuoyu ile ilk kez paylaştığımız projemizin ilk aşaması olan “Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı” kapsamında, Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı sunulmaktadır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için “Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi” kadrosu kapsamında 2020 yılı “ek” atama izinleri verilmiştir. YÖK'ün belirlediği şartların dışına çıkmamak kaydıyla alım süreci üniversitelere bırakıldı.

Türk yükseköğretim sisteminin“liyakat ve ehliyet”çerçevesinde şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” atamalarıyla,kısa bir müddet zarfında yükseköğretimimizde hissedilebilir bir iyileşme hedeflemekteyiz.

Proje kapsamında yapılacak atamaların tamamiyle “liyakat” çerçevesinde olması için, belli bir üniversitenin havuzundan değil, Türkiye’nin havuzundan yararlanılarak gerçekleştirilecek olması, bu önemli adımı daha da değerli kılmaktadır.

Proje kapsamında verilen araştırma görevlisi izinleri,öncelikli alanlar için belli üniversitelerimize verilen “ek”izinlerdir.Üniversitelerimizin genel cari usulde vereceği ilanları kapsamamaktadır.O süreç kendi mecrasında üniversitelerimizce ayrıca yürütülmeye devam etmektedir.

Projemizin “Öncelikli Alan Öğretim Üyesi” ayağını önümüzdeki günlerde akademi camiası ve kamuoyu ile paylaşacağız.