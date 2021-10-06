Son dakika haberi...Yüz yüze eğitime başlayan üniversitelerde dersler Kovid-19 önlemleriyle yapılacak. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, damlacık yayılımını önlemek için akademisyenlere “Sınıf ile amfilerde yüksek sesle ve hızlı ders anlatmayın” uyarısı yapıldı...

2021-2022 Akademik Yılı resmi açılış töreni dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye'de yapıldı. Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır kampüslerden uzak kalan üniversite öğrencileri de artık yüz yüze eğitime başlayacak. Birçok üniversitede dersler zaten başlamıştı. Ek yerleştirmelerin de tamamlanmasıyla önümüzdeki hafta itibariyle üniversitelerin tamamında eğitimler başlayacak. Kovid-19 önlemeleriyle yapılacak yüz yüze eğitimlerde üniversitelerde birçok değişik uygulama hayata geçirilecek. Örneğin amfi ve sınıflarda akademisyenler daha kısık sesle ders anlatacak. Damlacık yayılımını önlemek için birçok üniversitede akademisyenlere "Yüksek sesle ve hızlı konuşarak ders anlatmayın. Damlacık yayılımı yüksek seste 2.5 metreye kadar ulaşabilir" uyarısı yapıldı. Hocalar dersleri maskeyle anlatacak. Ancak maske çıkarılması gereken durumlarda yüksek sesle ders veremeyecek. Üniversitelerde alınacak diğer önlemler ise şöyle:

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLERDEN ZORUNLU PCR TESTİ

Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin kampüslere girişinde aşı ya da PCR testini zorunlu tutacak. Aşı olmayan öğrenci ve akademisyenlerden kampüse girmeden 72 saat öncesine ait PCR testi istenecek.

Üniversitelerde dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek. Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak.

Kampüs içinde ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlenecek.

Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada yapılacak.

Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Ders içeriğine, faaliyet ve uygulamalara göre mesafe artırılacak.

Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilecek.

BLOK DERSLER KALKIYOR

Dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılacak.

Blok ders yerine dersler arasında salonun büyüklüğüne göre, en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması sağlanacak.

Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan faaliyetler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilecek.

Damlacıkların yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olacak.

Yurtlarla ilgili de sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulacak. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların alacağı kararlara uygun düzenlemeler yapılacak.

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