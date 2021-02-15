Türkiye Üniversitelerde yüz yüze eğitim için yeni açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için yeni açıklama

Türkiye

Üniversitelerde yüz yüze eğitim için yeni açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili 'Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz.' dedi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde, yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediklerini" belirterek, geçen hafta küresel salgın dönemindeki online eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurduklarını hatırlattı. 

Anketin katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketler arasında yer aldığını bildiren Saraç, bu geniş katılımlı anketin sonuçlarının karar alma süreçlerinde önemi olduğuna işaret etti.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

'Görüşleri dikkate alıyoruz'

Prof. Dr. Saraç, ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına ve ankete katkı veren başta rektörler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Saraç, şunları kaydetti:

"Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır."  
İlgili Haberler
İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında 20 yaş sınırı değiştiKöy okulları ve anaokulları açıldıBakan Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağını açıkladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dostum Kadir Topbaş
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Başarı tasarımda gizli
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ahde vefa
Rauf Tamer
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Müge Anlı'dan yardım istemişti; Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar mı etti?