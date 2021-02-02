Türkiye Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

Türkiye

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi.

02 Şubat 2021, Salı 19:49 Son Güncelleme:
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

DHA-AA

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