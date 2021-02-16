Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi.
16 Şubat 2021, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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Yazılı açıklamanın ilgili bölümü şöyle:
Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.
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