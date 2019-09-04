Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercihleri başlıyor. Lisans programlarında 66 bin 974, ön lisans programlarında 124 bin 166 olmak üzere toplamda 191 bin 140 kontenjan için adaylar tercihte bulunacak. Peki, Üniversitelere ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? Boş kontenjanlar yayınlandı mı? İşte 2019 YKS ek yerleştirmeleri ve üniversite taban puanları…

YKS EK YERLESTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden bireysel olarak yapacak. Tercihler, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20 TL.

Adayların, bu ücreti 12 Eylül saat 23.59’a kadar yatırması gerekiyor. Yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemi yapılmayacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak. YKS-2019 merkezi yerleştirmede bir bölüme yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmeden yararlanamayacak.

KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLECEK?

Sadece merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar ek yerleştirmeye başvurabilecek.

EK YERLEŞTİRMELERDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da tercih yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

EK YERLEŞTİRME İLE YERLEŞENLERİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 23-27 Eylül arasında olacak.

Adaylar Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BU UYARILARA DİKKAT!

Merkezi yerleştirmede olduğu gibi Ek Yerleştirme tercihleri içinde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatan kariyer danışmanı Ece Tözeniş, şunları söyledi:

• 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmeniz için 2019-YKS yerleştirme puanlarınızın hesaplanmış olması ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmanız gerekmektedir.

• 2019-YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirmede tercih yapabilirsiniz.

• Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo-4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebileceklerdir. Yani merkezi yerleştirmeden farklı olarak ek yerleştirmede puanınızın üstünde yer alan bölüm ve programları tercih edemeyeceksiniz.

• Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yani kılavuzda puanı gözükmeyen programları ilgili puan türünde yerleştirme puanınız hesaplandı ise tercih etme hakkına sahipsiniz.

• Yükseköğretim programları için merkezi yerleştirmede yer alan özel koşullar ek yerleştirme içinde geçerli olduğundan tercihlerinizi göndermeden önce kılavuzda yer alana özel koşullar ve açıklamalar kısmını mutlaka inceleyin. Tercih ettiğiniz bölüm veya programda yer alan özel koşulu sağlamazsanız kayıt yapma hakkına sahip olamayacaksınız.

• Vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünüyorsanız üniversitelerle görüşerek ek yerleştirmede sağladıkları özel burs olanakları hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz.