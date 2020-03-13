Üniversitelere giriş sınavı tarihi değişti mi?

Üniversite giriş sınavlarında tarih değişikliği olacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK ekranında yanıt verdi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Şu haliyle bizim pazar günü sınavımız var 50 bin civarımızda öğretmenimiz girecek. Bu sınav iptal edilmedi yapılacak. Ama sonraki dönemlerde bu tatil sürecinde büyük kapsamlı sınavlarımız yok. Ondan sonraki süreçte teknik açıklamaları yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Bu hastalığın yayılımı buna bağlı olarak tedbirler konusunda başta Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bilim Kurulu’nun görüşleri çok önemli. Var olan durumda alınan tedbirleri almak anlamında bir girişimimiz oldu. Ortaya çıkan raporlar bizim süreçteki kararlarımızda etkili olacak. Panik havası yaratmamak gerekiyor. Kendi doğası içinde kararları aldık. MEB’e bağlı tüm kurumlar tatil. Mevcut kaynaklarımızdan öğrencilerimizin yaralanması konusunda çalışmalar var. Biz öğrencilerimizin mağdur olmaması için hazırlıklarımız yaptık.

Dün itibariyle YÖK’te bir toplantı yapıldı. O toplantıda konularda ele alındı. Gereken açıklamalar yapılacaktır. Sıkça sorulan sorular hazırladık. 24 saat bilgilendirme söz konusu. Biz vatandaşlarımızın her sorusuna cevap vermekte yükümlüyüz. Metinler dahil hazırlanmış vaziyette. Cumhurbaşkanlığımızın açıklamasını beklemek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm kamu personeli hakkında bir şey dememiz mümkün değil.

Kreş ve anaokulları da tatil edildi

Bir değişiklik söz konusu değil önemli olan tüm çocuklarımızı korumak o yüzden çok istisnai durumlar olduğunda bizler tedbirleri alırız ve başvurulara göre yardımcı oluruz.

Ara tatillerimizde öğretmenlerimiz okulda çalışmaya devam ediyorlar Ama bu durum olağanüstü bir durum. Biz öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmasını gerekli görmüyoruz.

Bütün özel okullarımız kapsıyor. Anaokulu çocuklarımız için biz 6 TV kanalı oluşturduk ve bu kanalların hepsi okul öncesi eğitim içerikler sunacak. Her birisi için belli kanallarda belli saatlerde etkinlikler olacak.

CnnTürk





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