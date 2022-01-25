Kar yağışı nedeniyle birçok şehirde üniversitelerde eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından “Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir” paylaşımında bulundu.









İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELERDE KAR KARARLARI! SINAVLAR ERTELENDİ

Bunun üzerine 60 üniversitede yaklaşık 850 bin öğrencinin eğitim aldığı İstanbul’da, üniversiteler kendi programlarını güncelledi. İstanbul Teknik Üniversitesi 26-30 Ocak, İstanbul Bilgi Üniversitesi 26 Ocak, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde sınavları düzenleyeceğini açıklarken İstanbul, Marmara, İstanbul Cerrahpaşa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri üniversiteleri yeni sınav tarihleriyle ilgili bir duyuru yapmadı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAVLARI ERTELEDİ

Yoğun kar yağışı Ankara’da da eğitimi etkiledi. Ankara Üniversitesi 22-30 Ocak’ta yapılacak bütünleme sınavlarını erteleyerek 29 Ocak- 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına karar verdi.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR KARARI

Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi ise bugünkü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi sınavlarının 1 Şubat’ta yapılacağını duyururken Karabük Üniversitesi bütünleme sınavlarını 31 Ocak haftasına erteledi.

Yozgat Üniversitesi ertelenen sınavların 27 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yüz yüze, Türk Dili, Atatürkçülük gibi ortak verilen derslerin de tarihinin değiştirilmeden online yapılacağını açıkladı.

Samsun Ondokuz Mayıs ve Bolu Abant İzzet Baysal üniversiteleri ise hamile ve engelli personeline idari izin verdi.







