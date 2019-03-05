Üniversitelere 'karne' verilecek

Üniversitelerin değerlendirilmesinin 5 ana başlıkta 42 göstergede olacağına değinen Prof. Dr. Saraç, “Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak” dedi.

Başarı odaklı ödüller

Devlet üniversitelerinde yıllar içinde başarı çizgisi yükselen üniversitelerin kadro ve başarılı oldukları alanlarda fonlama ile ödüllendirilmesinin doğru olacağını vurgulayan Saraç, vakıf üniversiteleri için de kontenjan noktasında imkan sağlanabileceğini söyledi.