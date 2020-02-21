Üniversitelerin patent tescil sayısı arttı

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “2009’da üniversitelerimiz tarafından yapılan patent başvurusu sayısı sadece 91’di. 2019 yılında bu sayı 921’e ulaştı. Yine 10 sene önce üniversitelerimizin yıllık patent tescil sayısı 13 iken, geçen sene bu rakam 428 oldu” dedi.

50 bin öğrenci yurtdışına gidiyor

Türkiye’yi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istediklerini belirten Bakan Varank, “2002 yılında ülkemizde 16 bin 328 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyorken bugün neredeyse 10 katlık bir artışla yaklaşık 155 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Devlet bursları ve değişim programları ile her sene 50 bine yakın öğrencimizi lisans ve üzeri programlara katılmak üzere yurtdışına gönderiyoruz” diye konuştu.

'Ülkeler arası işbirliği artmalı'

Ülkeler arası işbirliğinin önemine değinen EURAS Başkanı Mustafa Aydın ise “Üniversiteler bu çağın ön gördüğü yenilikleri, özümseyip gelecek nesillere en üstün düzeyde aktarmak zorunda. Biz önce kendimizi sorgulamak zorundayız. Çağımız bireysellikten öte bir çağa dönüştü. İletişim, algı, işbirliği kavramları tüm sektörlerde en önde yer alıyor. O zaman biz güçlü bir bilgi birliği yapmalıyız” dedi.