Üniversiteli bursiyere kampüse dönüş desteği
Türk Eğitim Vakfı (TEV) uzun bir aradan sonra okullarına geri dönen üniversiteli bursiyerlerine ‘Kampüse Dönüş Desteği’ adı altında 500 TL ek burs desteği sağlayacak.
10 Kasım 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Kampüse Dönüş Desteği, devam eden ve yeni dönemde vakfa katılacak lisans bursiyerlerine bir defaya mahsus olarak verilecek. 6 bin 935 öğrenciyi kapsayan bursun, kasım ayının ilk haftasında mevcut bursiyerlere, aralık ayında ise yeni dönem lisans bursiyerlerine ulaştırılması planlanıyor.