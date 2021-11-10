Üniversiteli bursiyere kampüse dönüş desteği

Kampüse Dönüş Desteği, devam eden ve yeni dönemde vakfa katılacak lisans bursiyerlerine bir defaya mahsus olarak verilecek. 6 bin 935 öğrenciyi kapsayan bursun, kasım ayının ilk haftasında mevcut bursiyerlere, aralık ayında ise yeni dönem lisans bursiyerlerine ulaştırılması planlanıyor.