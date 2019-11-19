Üniversiteli Güleda Cankel öldürüldü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel’in Muğla’da oturan eski sevgilisi Zafer P. genç kızı ziyarete geldi. Zafer P. bilinmeyen nedenle tartıştığı Güleda Cankel’in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı.





Öğrenciler sese koştu

Güleda Cankel’in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cankel’in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Muğla'da toprağa verilecek

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Güleda Cankel’in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla’da toprağa verileceği belirtildi. Zanlı Zafer P.’nin sosyal medyada, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.





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Muğla'dan gelen Zafer P.'nin Güleda Cankel'in kaldığı apart daireye gittiği, burada ikilinin pazar gecesi sabaha kadar tartıştığı ortaya çıktı. Zafer P.'nin bu tartışma sırasında Güleda Cankel'i darbettiği ve genç kızın pazartesi günü sabahı hastaneye gidip tedavi olduğu belirlendi. Daha sonra daireye dönen Güleda Cankel'in Zafer P. ile yeniden tartıştığı, tartışmanın ardından önce genç kızı boğma girişiminde bulunduğu, genç kızın direnmesi üzerine Zafer P.'nin Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.





Annesi sinir krizi geçirdi

Güleda Cankel’in ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi. Baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Doğayı ve hayvanları seven Güleda Cankel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden genellikle kedi ve köpek paylaşımı yapıyordu. Hayat dolu genç kızın ismi 'Lisa' olan köpeği ile olan paylaşımları da görenlerin yüreğini burktu. Güleda Cankel, Lisa'nın patisini tutuğu bir gönderide, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" notunu düştüğü görüldü.

Güleda Cankel'den geriye gülümsediği onlarca fotoğraf ve kısa videolar kaldı.