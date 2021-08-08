Türkiye Üniversiteli Samet Işıtan son yolculuğuna uğurlandı

Üniversiteli Samet Işıtan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Üniversiteli Samet Işıtan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da 20 metrelik uçurumda cansız bedeni bulunan Samet Işıtan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 18:00 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve 20 metrelik uçurumda cesedi bulunan Samet Işıtan (26), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde babası İhsan Işıtan ile ablaları Nur ve Gülcan Işıtan, Samet'in fotoğrafına bakarak mezarı başında ağladı.

Geçen hafta cumartesi günü Çıralı’da bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos sabahı buradan ayrılarak yürüyüşe çıktı. Kendisinden haber alınamayan Işıtan hakkında 3 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Samet Işıtan'ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma tarafından bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Memleketi Samsun'a getirilen Samet Işıtan’ın cenazesi, Atakum ilçesi Vadiler Sitesi'ndeki evinde helallik alınmasından sonra Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde babası İhsan Işıtan ile ablaları Nur ve Gülcan Işıtan, Samet'in fotoğrafına bakarak mezarı başında ağladı.


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