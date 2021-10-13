Üniversiteliler için burs fırsatları

Bölüm kısıtlaması olmayan Tekfen Vakfı bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, velileri arasında en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin 6 bin 337 TL ve altında olması şartı aranıyor. Ayrıca bursiyerlere Tekfen Grup Şirketleri’nde staj imkânı sunuluyor. NEF Vakfı burs başvuruları da 30 Ekim’de sona erecek. Nef Vakfı bursu sağlanan öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarına gönüllü katılım gösterebilecek. Başvurular, www.nefvakfi.org adresinden yapılacak.