Üniversiteliler için yeni ödül programı

Son başvuru 13 Aralık

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği PRİDA İletişim Ödülleri ile birlikte aynı anda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ödül programı da başlattı. ‘İDA Akademi Ödülleri’ne başvurular, 13 Aralık 2019’a kadar devam edecek. İDA Akademi Ödülleri’ne üniversitelerin iletişim tasarımı, sanat tasarım, tasarım, sanat ve sosyal bilimler, güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Projeler desteklenecek

İDA Akademi Ödülleri’nde bu yıl, Reklamverenler Derneği önderliğinde kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu tarafından hazırlanan bir brief veriliyor. Brief’te öğrencilerden toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzun vadede toplumdaki algının değişmesine etki edecek ve kısa vadede etki sahipleri üzerinde farkındalık yaratacak bir proje ortaya koymaları isteniyor. Kazanan öğrenciler, projelerinin uygulanması konusunda da desteklenecek.