Üniversitelilerden ‘çevreci’ tasarımlar

Maya, kombucha ve su yosunu gibi canlı organizmalardan biyotasarım projeleri geliştiren öğrenciler, aynı zamanda kahve ve kağıt gibi günlük atık malzemeleri de değerlendirerek çevreci projelere dönüştürdü.

Öğrenciler; ayakkabı tabanı, binalar için izolasyon malzemesi, hava temizleyen duvar paneli, telefon kabı, su şişesi ve saksı tasarladı. Çevre konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan tasarımlar, aralık ayında Ankara’da düzenlenecek Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sergilenecek.