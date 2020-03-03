Üniversitelilere kariyer imkanı

Üniversite öğrencilerinin kariyer yolunda deneyim kazanmalarının en iyi yolu staj yapmak. Staj öğrencilerin kariyer hedefini belirlemede iş tecrübesi kazanmada, belki de staj yapılan şirkette tam zamanlı bir çalışan olmaya vesile oluyor. Birçok öğrenci de staj yapmak için kurum arayışı içerisinde. Bu öğrencilerin staj başvurusu yapacağı şirketlerden bazıları şöyle:

Eczacıbaşı

Kariyer Test Sürüşü (KTS) Eczacıbaşı Topluluğu’nun işe alım odaklı proje staj programı. Üniversiteliler projelere başvurarak topluluğun farklı kuruluşlarında iş deneyimi yaşayabiliyor. Birçok alanda staj programları açılıyor. Öğrenciler alanlarına uygun staj programlarından birini seçebiliyor.

Yaşar Holding

Yaşar’a/Yaşama Adım Projesi (YAP) ile uzun dönemli staj programı uygulanıyor. Program ile Yaşar Topluluğu şirketleri için potansiyel aday yetiştiriliyor. Program kapsamında üniversite 4’üncü sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine belirlenmiş olan projelerde en az altı ay süreyle görevler veriliyor.

Projeye seçilen gençler staj süresi boyunca gözlemleniyor ve açık pozisyon olması durumunda öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Kuveyt Türk

Hem bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi hem de istihdama yönelik uzun vadeli işe alım uygulaması olarak ‘Bankada Kampüs’ programı uygulanıyor. Bankada Kampüs staj programı sürecinde belirli bir işe alım tarihi bulunmuyor.

Üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, yılın her döneminde başvuru yapabiliyor. Üniversite öğrencileri, www.katilbize.com adresi üzerinden özgeçmişlerini oluşturarak Kuveyt Türk Bankada Kampüs programına başvurabiliyor.

Program boyunca haftada en az bir gün katılım şartı aranıyor. Bankada Kampüs öğrencileri, ayda 14 iş gününü geçmemek şartıyla işe geldikleri gün sayısını ders programlarına göre planlayabiliyor. Program, öğrencilerin de istemesi durumunda okullarından mezun oluncaya kadar sürüyor.

Hayat Kimya

Hayat’ı Keşfet Programı ile FMCG (Fast-Moving Consumer Goods-Hızlı Tüketim Ürünleri) sektöründe kariyer fırsatı sunuluyor. Program, üniversite 3 ve 4’üncü sınıf veya yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor. 22 Haziran-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında iki aylık yaz stajı yapılıyor. Son başvuru tarihi 6 Mart.

Aselsan

2020 yılı yaz döneminde staj yapmak isteyen lisans öğrencilerinin başvuruları, 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında https://vizyonergenc.com adresinden alınacak. Staj yapması zorunlu olan üniversitelerin 3 veya 4’üncü sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Erdemir (Oyak Maden Meta Lurji Grubu)

Başvurular, 3 Şubat-31 Mart 2020 tarihleri arasında www.erdemir.com.tr web sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurularda not ortalaması, belirleyici kriter oluyor. Not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler staj için değerlendirmeye alınıyor. Lisans ve önlisans öğrencileri, haziran temmuz-ağustos aylarında staj yapıyor.

Migros

Yaz dönemi staj programı kapsamında üniversite 3’üncü sınıf öğrencilerine haziran, temmuz ve ağustos olmak üzere üç farklı dönemde staj imkanı sunuluyor. Pazarlama, satış, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, mali işler gibi birçok farklı birimde staj olanağı bulunuyor. Başvurular nisan-mayıs aylarında kabul ediliyor.

Enka İnşaat

Yaz dönemi staj programına üniversite 3 veya 4’üncü sınıfta okuyan, akademik yönden başarılı, not ortalaması 3 veya üzeri olan, zorunlu ofis veya şantiye stajı bulunan öğrenciler başvurulabiliyor. Son başvuru tarihi ise 2 Nisan.

Setur

Benim Rotam Setur Staj Programı kapsamında üniversite 3 ya da 4’üncü sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi 24 Nisan.

Türkiye Finans Katılım Bankası

We (Zorunlu Lise/Üniversite Staj Programı) kapsamında staj yapma zorunluluğu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine staj imkanı sunuluyor. Öğrencilere, profesyonel iş yaşamını ve banka uygulamalarını deneyimleme fırsatı sunuluyor. Son başvuru tarihi 14 Mart.

Petrol Ofisi

Geleceğe Bir Adım Staj Programı kapsamında üniversitelerin 3 veya 4’üncü sınıflarında okuyan öğrencilere staj imkanı sunuluyor. Başvurular 3 Şubat 20 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Mitsubishi Electric

Üniversitelerin lisans ya da önlisans bölümlerinde öğrenim gören ve zorunlu stajı bulunan öğrenciler başvurulabiliyor. Zorunlu olmayan staj başvuruları değerlendirilmeye alınmıyor. Son başvuru tarihi 12 Nisan.

Koçtaş

Endüstri mühendisliği, istatistik, işletme ve iletişim bölümlerinde okuyan 4’üncü sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Mart.

La Lorraine Bakery Group

Career Dough Staj Programı ile genç yeteneklere fırsat sunuluyor. Üniversitelerin lisans programlarının 3 veya 4’üncü sınıflarında okuyan, staj zorunluluğu olan öğrenciler başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 2 Nisan.

Kibar Holding

K-Team Genç Yetenek Staj Programı kapsamında üniversite öğrencilerine iş deneyimi fırsatı sunuluyor. Bir yıl süren uzun dönemli staj programına, lisans 4’üncü sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Son başvuru tarihi 16 Nisan.

LC Waikiki

Staj başvuruları, mart-mayıs dönemleri arasında alınıyor. Üniversitelerin 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri öncelikli. Öğrenciler mezuniyetlerinde istihdam edebilmek amacıyla staj programlarına dahil ediliyor.

Endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, işletme, iktisat, moda tasarım ve tekstil mühendisliği gibi bölümlerden yoğun alım yapılıyor. İhtiyaca göre sosyal bilimler alanlarından da başvurular değerlendiriliyor.