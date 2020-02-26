Üniversitelilere staj imkanı

“Bugünün yetenekli gençlerini, geleceğin teknolojisiyle yarının iş modellerine hazırlıyoruz” sloganıyla yola çıkan marka, gençlere teorik ve pratik eğitimler vermeyi amaçlıyor. Fanuc, proje kapsamında ilk yıl için 3 pilot bölgede, 14 üniversite ve sektörün önemli firmalarını partner olarak belirledi. Gençlere toplamda 48 saatlik Robot ve CNC Temel Seviye Programlama Eğitimi verilecek. Fanuc Akademi kapsamında verilecek eğitimler sonrasında öğrenciler, partner firmalarda staj yapma şansı yakalayacak. Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, proje kapsamında otomasyon ve robot kullanımı konusunda yetkin öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.