Üniversitelilerin bağ bozumu mesaisi

Manisa'nın en önemli geçim kaynağı olan üzümlerin ağustos sıcağı altındaki zahmetli hasadında Türkiye'nin değişik illerinden gelen mevsimlik işçilerin yanında üniversite öğrencileri de bulunuyor. Üzüm hasadında mevsimlik işçi olarak çalışan üniversiteliler, yaz tatilini eğitim masraflarını karşılamak için fırsat olarak değerlendiriyor.

90 LİRA YEVMİYE ALIYORLAR

Aileleri Manisa ve çevre illerde ikâmet eden öğrenciler, diğer işçilerle beraber sabahın ilk ışıklarıyla bağ bozumu için işe koyuluyor. Üzümlerin bağdan kesilmesi, sergi yerine taşınması, yaş üzümlerin potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılması ve serilmesi işlerinde görev alan öğrenciler, günlük 90 lira yevmiye alıyor.

Mühendis, bankacı, psikolog adayı öğrenciler, en zorlu mesleklerden olan tarım işçiliğini yakından tanıma fırsatı buluyor.