Üniversitelerin bir kısmı açıldı bir kısmı ise ekime kadar açılmaya hazırlanırken öğrenciler de yurt ve burs arayışına başladı. Yurt ücretlerinin geçen yıla göre en az yüzde 20, kiraların ise bazı şehirlerde yüzde 50’ye yakın oranda artması, bursları bu yıl daha da önemli hale getirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başta olmak üzere birçok vakıf ve dernek öğrencilere burs veriyor. 2021’de 650 TL olan KYK burs miktarının bu yıl artması bekleniyor. Ayrıca birçok vakıf, dernek ve özel şirket de öğrencilere burs sağlıyor. 1500 TL’ye kadar çıkan ücretlerin yanı sıra bazı kurumlar, staj, eğitim, mentorlük, kültür etkinliklerine katılım gibi olanaklar da sağlıyor. Burs veren kurumlar arasında başvuruları sürenleri derledik:

Türk Eğitim Vakfı (TEV): Yurt, Lise, Üniversite, Üstün Başarı, Yüksek Lisans ve Doktora kategorilerinde burslar veren TEV, başvuruları internet sitesinden alıyor. Mülakatları online gerçekleştirilecek burslardan devlet üniversitelerinde öğrenim gören, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler faydalanabilecek. Başvurular için son tarih 6 Ekim.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG): Lisans ve ön lisans bölümlerindeki öğrencilere açık olan burs için başvurular 20 Eylül’de sona eriyor. Anne veya babası öğretmen olanlar için 400 TL burs sunan vakıf Trendyol TOG Eğitim Bursu kapsamında da Boğaziçi, Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik, Sabancı üniversitelerinde okuyanlara 1500 TL burs verecek.

Sabancı Vakfı: Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyanlara burs veren vakfın bu yılki burs miktarı netleşmedi. Geçen yıl öğrencilere 9 ay süreyle aylık 780 TL burs veriyordu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM): KADEM’e manevi katkı yapmayı, gönüllü elçisi olmayı kabul etme şartı bulan burslardan erkek öğrenciler de yararlanabiliyor. 9 ay süreyle aylık 1000 TL verilen burslar için son başvuru tarihi 30 Eylül.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Devlet üniversitelerinde eğitim gören başarılı öğrencilere, 320 TL tutarında burs verilecek. Başvurular 1 Ekim’e kadar devam edecek.

Sütaş: Başka burs almama, 23 yaşından büyük olmama ve not ortalaması şartı arayan kurum, Üstün Başarı Bursu kapsamında 675 TL, Başarı Bursu için de 475 TL veriyor.

Bazı köy, ilçe ve şehir vakıfları hemşehrilerine özel burs veriyor. Örneğin Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri nüfusuna kayıtlı öğrencilere aylık 200 TL burs desteğinde bulunuyor.

Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı da Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere yurt genelinde maddi olanakları sınırlı, çalışkan öğrencilere destek oluyor. 12 ay boyunca devam eden burs için ön lisans ve lisansta 2.50 not ortalamasının altına düşülmemesi gerekiyor. 700 TL destek sağlanacak burs programına 30 Eylül’e kadar başvuru yapılabiliyor. Antalyalı öğrencilere burs veren Antalya Vakfı’nın şartı ise İstanbul’da okuyan Antalyalı üniversite öğrencisi olmak. Ara sınıflarda 2.5 not ortalaması isteyen vakıf, aylık 300 TL burs veriyor. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), bursiyer ve mezunlarına yönelik yeni bir veritabanı uygulamasını hayata geçirdi. İSOV Burs Yönetimi Sistemi, öğrencilere burs ofislerine gitmeye ya da evrak toplamaya gerek kalmadan bulundukları yerden online başvuru yapma imkânı sunacak. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’daki üniversitelerde okuyan öğrencilerin 30 Eylül’e kadar başvurabileceği burs programı kapsamında aylık 600 TL destek sağlanacak. 27 yılda toplam 88 bini aşkın burs veren İSOV, geçen yıl bursiyer sayısını 876’ya çıkarmıştı.

Ozan Ömer Kadüker - Milliyet