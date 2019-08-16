Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kiralık ev sınavı başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin hangi üniversitelere yerleştiği geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yerleşme stresini atlatan öğrenci ve velileri şimdi de ev telaşı sardı. Devlet yurtları ve özel öğrenci yurtlarında yer bulamayanlar ya da yurt yerine evde kalmak isteyen öğrenciler, kiralık konut piyasasını da yukarı yönlü harekete geçirdi.

ÖNCE ULAŞIM

Öğrencilerin ev kiralarken tercih ettikleri bölgelerin başında, merkezi bölgeler ile sosyal imkanlar ve ulaşım açısından avantaj sağlayan, kampüse yakın olan bölgeler yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu bölgelere talep artınca hem satış hem de kira değerleri yükselişe geçti.

TEK KALANA 1+1

Ulaşım imkanları, kira ve aidat fiyatları, oda sayısı, ısınma şekli, dairenin eşyalı ya da eşyasız olması, onarım ihtiyacının bulunup bulunmaması gibi faktörler kira fiyatını etkiliyor. Tek başına kalmak isteyen öğrenciler genellikle 1+1 daire tercih ediyor. Bir ya da birkaç kişi birlikte kalmak isteyen öğrencilerin tercihi ise 2+1 ya da 3+1 tipli daireler oluyor.

EN ÇOK DENİZLİ’DE

TSKB Gayrimenkul Değerleme, üniversitelerin yoğun olduğu 26 ilde 2+1 tipli yaklaşık 100 metrekare daireleri dikkate alarak kira değerlerini inceledi. Çalışmaya göre, son bir yılda kiraların en çok arttığı il yüzde 12.68 ile Denizli oldu. Denizli’yi yüzde 11.16 ile Adana, yüzde 10.53 ile Hatay, yüzde 10.52 ile Mersin ve yüzde 9.86 ile Muğla izledi.

EN YÜKSEK İSTANBUL

Kiralık ev açısından en çok zorlanacak olanlar İstanbul’da okuyacak öğrenciler. İstanbul, en yüksek kira değerlerine sahip. Beşiktaş, Kadıköy ve Avcılar öğrencilerin ilk tercihi.

İZBAN ETKİSİ

İzmir'de Bornova ve Buca gibi merkezi lokasyonların kira değerleri kentin çeperlerine göre daha yüksek. Ancak İZBAN hattıyla kent merkezi ile kentin çeperleri arasındaki erişilebilirliğin artması, çeperlerin de tercih edilme potansiyelini artırdı.

ANKARA'DA ÇANKAYA

Ankara’da üniversite öğrencileri genellikle Çankaya ve çevresinde yoğunlaşıyor. 100. Yıl Mahallesi’nde öğrenci bütçesine uygun konutlarda doluluk oranının yüksek olması ve yeni konutların artması, bölgedeki kira değerlerini yukarı yönlü etkiliyor.