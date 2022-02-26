Türkiye Unkapanı Köprüsü'nde kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Unkapanı Köprüsü'nde kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Türkiye

Unkapanı Köprüsü'nde kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Unkapanı Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet 15 metre sürüklendikten sonra alev aldı. Sürücüsünün ölümden döndüğü kazada motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Taksim istikametine doğru giden Onur Duran (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Sürücü Onur Duran motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra alev alev yanmaya başladı. Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, "Bir ses duyunca baktım. Motor şuraya kadar kaydı. Arkadaş 15-20 metre geriye düşmüştü. Önce baygın yattı. Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik" dedi.


DHA


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