Türkiye Unkapanı'nda kaza, trafik durdu

Unkapanı'nda kaza, trafik durdu

Türkiye

Unkapanı'nda kaza, trafik durdu

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

10 Mart 2020, Salı 10:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Unkapanı Köprü girişinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Unkapanı Köprüsü istikametinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken Perşembe Pazarı istikametine yol trafiğe kapandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

DHA

İlgili Haberler
İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kadınlara destek işte böyle olur
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa mülteciler konusunda bölündü
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Son yaşananlardan çıkarmamız gereken dersler var
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İki metrobüs çarpıştı, yaralılar var