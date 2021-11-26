Ünlü ‘Afgan Kızı’ fotoğrafındaki Gula, İtalya’ya kaçmayı başardı

National Geographic dergisinin kapak fotoğrafında yer alarak dünya çapında ünlenen 'Afgan Kızı' Sharbat Gula İtalya'ya sığındı.

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985’te çekildiği fotoğrafının National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen ve “Afgan Kızı” olarak bilinen Şarbat Gula, Taliban‘ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından İtalya‘nın başkenti Roma‘ya geldi.

İtalyan hükümeti, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden üç ay sonra ülkesini terk etmek isteyen Gula'ya tahliye sürecinde yardım ettiklerini açıkladı.

İtalya Başbakanlığı, Şarbat Gula’nın ülkesi Afganistan’dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya’ya geldiğini açıkladı.

Açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula’nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığı’nın, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, “Afgan Kızı”nın İtalya’ya seyahatini ayarladığı ve Roma’ya ulaşmasını sağladığı vurgulandı.

O resim, Afganistan ve halkının o sırada içinden geçmekte olduğu tarihteki değişimleri ve çatışmaları sembolize etmeye devam etti.

AFGAN KIZI'NIN HİKAYESİ

Meşhur fotoğraf çekildiği 1985 yılında Peşaver’deki bir mülteci kampında henüz 13 yaşında olan Gula’nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı.

Hemen herkesi etkileyen fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken McCurry’nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula’yı bulabilmek için Afganistan’a gitti. Ekip, Afganistan’ın ücra bir bölgesinde Gula’ya ulaşmayı başardı.