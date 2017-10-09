Ünlü anneler ve çocukları Toyzz Shop Zorlu Mağazası açılışında!

Toyzz Shop,için birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle dolu özel bir açılış daveti gerçekleştirdi.Güvenilir ve kaliteli içerikleriyle aile boyu eğlencenin adresi Disney Channel’da her hafta sonu saat: 08.00 ve 16.30’da ekrana gelen Mickey ve Çılgın Yarışçılar’ınZorlu mağazası için özel olarak konumlandırılan oyun alanları, başta minikler olmak üzere tüm ziyaretçilerin hayranlığını kazandı.Aralarında Emel Ayaydın, Elif Gönlüm, Esra İnceefe, İpek Toplusoy, Cansen Yeni Kut, Begüm Tacir, Begüm Özer, Candan Ramazanoğlu, Zeynep Cüreklibatur ve Füsun Kuran’ın da yer aldığı ünlü anneler ve çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen açılış davetinde gün boyu düzenlenen yarışmalar ve etkinliklerle çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.500 metrekare alanda yüzlerce çeşit ürün sunan Toyzz Shop Zorlu mağazasını açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Toyzz Shop Pazarlama Grup Müdürü Didem Özgüven, “Zorlu Alışveriş Merkezi açıldığı ilk günden bu yana danışmada en çok sorulan mağaza Toyzz Shop’muş. Müşterilerden gelen bu yoğun talebi değerlendirdik ve Zorlu Alışveriş Merkezi, Toyzz Shop’una kavuştu. Mağazamızın gerçek sahibi olan çocuklarımıza ve ailelerine, gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle merakla bekledikleri Toyzz Shop Zorlu açılışında, bir ilki yaşatarak teşekkür etmek istedik. Çok sevdikleri Mickey ve Çılgın Yarışçılar filminin oyun alanı ile buluşan çocuklar, gün boyu eğlenceli dakikalarla dolu unutulmaz bir gün yaşadı. Onların mutluluğuna ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye’nin oyuncakçısı olarak yeni açılan Zorlu mağazamız ile birlikte Türkiye genelinde 46 şehirde ve KKTC’de modern oyuncak mağazacılığı anlayışına sahip toplam 184 mağazamız ve 7 gün 24 saat sevgiyle hizmet veren www.toyzzshop.com aracılığıyla sevenlerimizin yanındayız. Anadolu’ya en çok yatırım yapan markalardan biri olarak, henüz mağaza açmadığımız illerimizde de çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. 2017 yılı boyunca Anadolu’nun yanı sıra üç büyük ilimizde de büyümeye devam edeceğiz” dedi.