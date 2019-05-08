Ünlü annelerden eğitim tavsiyeleri

Uğur Okulları sponsorluğunda düzenlenen MomTalks, ‘Gelecek anneden başlar’ sloganıyla üç yıldır düzenleniyor. MomTalks’un bu yılki konuşmacıları arasında oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yer aldı. Ünlü isimler ebeveynlere deneyimlerini anlattı.

ROL MODEL OLDULAR

Yakın zamanda ikiz bebeklerini kucağına alan Doğa Rutkay, “Bana küçükken ‘Büyüdüğünde ne olacaksın?’ dediklerinde ‘Mutlu olacağım’ derdim. Ben çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler” dedi. Anneliğin çok çekici bir altkimlik olduğunu söyleyen sanatçı Esra Akkaya ise, “Çocuklarımız bizlerin tüm kimliklerini görmeli ki, onlara doğru bir rol model olalım” diye konuştu. Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu da“Hayatınızda bir rol model olmalı ki onu örnek alarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Ben de oğlumu anneannemden öğrendiğim masallarla büyüttüm. Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun” ifadesini kullandı.