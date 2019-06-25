Ünlü aranjörden 'kayıp' iddialarına yanıt

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Mert Ali İçelli, konuya açıklık getirdi:

"Aslında geçen ayın haberi bu. Sabah kalktım, okudum bu haberi. Konsere gitmiştim, bir kaç gün telefonum arızalandı. Nereye gittiğim çok belliydi. Ve kısa sürekli bir durumdu. Kriz yaratacak bir durum olmadı. Onun 'eşimden haber alamıyorum' dediği tarih 12 Mayıs.

'16 YILLIK EVLİLİĞİMİZ BİTTİ'

3-4 gün bana ulaşamadı. Haber şimdi gündeme geldi. Biz Elif ile geçen hafta anlaşmalı olarak, medeni iki insan gibi boşandık. 16 yıllık evliliğimiz bitti."



